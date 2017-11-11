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С регионального Минздрава взыскано более 90 тыс. руб. за отказ предоставить калининградцу с инвалидностью жизненно важные лекарства

Общество
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руб. Суд взыскал с регионального Министерства здравоохранения более 90 тыс. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда. в пользу калининградца, вынужденного покупать жизненно важные лекарства за свой счет. При этом, мужчина регулярно находился на лечении в медицинских учреждениях. С декабря 2011 года жителю Калининграда, имеющему инвалидность, ежемесячно через врачебную комиссию выписывали препараты, которые он бесплатно получал в аптеке. Общая сумма лекарств, купленных с начала 2013 года, составила более 90 тыс. С января 2013 года калининградца перестали бесплатно обеспечивать необходимыми лекарствами, и ему пришлось приобретать препараты за свой счет. Изучив материалы дела, суд установил, что житель Калининграда по жизненным показаниям нуждался в ежедневном приеме препаратов, которые он имел право получать бесплатно. руб. В 2016 году врач медицинского учреждения обращался в региональное Министерство здравоохранения с просьбой обеспечить пациента лекарственными препаратами за счет бюджета. Однако, с января 2013 года по август 2016 года рецепты для получения лекарственных препаратов ему не выписывались. По решению суда с Министерства здравоохранения Калининградской области взыскано более 90 тыс. Специалисты министерства это сделать отказались, сославшись на неполноту сведений в предоставленных документах. в счет возмещения стоимости приобретенных лекарственных препаратов. руб. В Калининградский областной суд была подана апелляционная жалоба, но судебная коллегия признала решение районного суда законным и обоснованным.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: С регионального Минздрава взыскано более 90 тыс. руб. за отказ предоставить калининградцу с инвалидностью жизненно важные лекарства
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С регионального Минздрава взыскано более 90 тыс. руб. за отказ предоставить калининградцу с инвалидностью жизненно важные лекарства