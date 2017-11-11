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» » «Мясная фабрика» учредителя «Гусевмолока» оштрафовано за нарушение санитарных правил

«Мясная фабрика» учредителя «Гусевмолока» оштрафовано за нарушение санитарных правил

Общество
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Как сообщает пресс-служба ведомства, выездная внеплановая проверка предприятия должностными лицами управления Россельхознадзора показала, что «Мясная фабрика» не устранила нарушения ветеринарно-санитарных требований и правил. Компания «Мясная фабрика», производящая мясные консервы в поселке Фурманово Гусевского района, грубо нарушила требования законодательства в сфере ветеринарии и не выполнила в установленный срок предписания Россельхознадзора. Территория не была разделена на три специализированные зоны. В частности, не соблюдались в полной мере зоогигиенические и ветеринарно-санитарные требования, предъявляемые к объектам, связанным с переработкой продуктов животноводства. Асфальтобетонные покрытия на территории фабрики не были ровными, водонепроницаемыми, легко доступными для мойки и дезинфекции. Кроме того, отсутствовали специальные кюветы для дезинфекции колес автотранспорта, въезжающего и выезжающего за ворота предприятия.

Юрлицу назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. В итоге ООО «Мясная фабрика» признано виновным в совершении административного правонарушения в сфере ветеринарии. Постановление вступило в законную силу. руб.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: «Мясная фабрика» учредителя «Гусевмолока» оштрафовано за нарушение санитарных правил
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«Мясная фабрика» учредителя «Гусевмолока» оштрафовано за нарушение санитарных правил