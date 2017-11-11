Студсоюз протестует против выселения студентов из общежитий во время ЧМ-2018

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РСС. Российский студенческий союз выступил против выселения студентов из общежитий во время проведения ЧМ-2018.

В министерстве уточнили, что размещение будет оплачено территориальными органами МВД, права студентов также будут соблюдены. Накануне Минобрнауки сообщил, что ряд вузов заключают контракты на размещение сотрудников МВД, которые будут обеспечивать правопорядок во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.

В них сообщается, что администрации университетов обсуждают возможность изменения процесса обучения, времени проведения сессии и практики. 'В Российский студенческий союз поступают обращения студентов, обеспокоенных распространением слухов о выселении иногородних обучающихся из общежитий на период проведения Чемпионата мира по футболу летом 2018 года. Российский студенческий союз направил обращение в правительство России с просьбой не допустить принудительного выселения студентов из общежитий', — отметили в пресс-службе РСС.

По некоторым данным, в учебных заведениях обсуждается возможность изменения процесса обучения и переноса летних сессий. Союз сообщил также, что в организацию обращаются студенты с жалобой на действия администраций вузов.

Канта будут изменены сроки летних каникул из-за проведения чемпионата мира по футболу. В Калининградской области в трёх институтах БФУ им. Кроме того, выпускников этих институтов переселят на время в другие общежития. В КГТУ также в 2018 году раньше закончат учебный год из-за мундиаля.

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