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В Калининградской области подростковая преступность пошла на убыль

Общество
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Об этом в пятницу, 10 ноября заявил заместитель председателя правительства Калининградской области Илья Баринов. В регионе в 2017 году количество преступлений, совершённых подростками, уменьшилось.

Разработанная в Калининграде система профилактики способна предупреждать и разрешать проблемы семейного неблагополучия, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и несоблюдения прав подростков, заявил Баринов. Калининградский чиновник представил коллегам из других регионов модель организации взаимодействия органов и учреждений системы профилактики, реализуемую в области.

В этом году подростковая преступность сократилась на 26,5%, число участников преступлений – на 30 %',  — сообщил Баринов. 'Созданная система организации деятельности комиссий в регионе позволяет воздействовать на состояние безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с положительными результатами.

 Для реабилитации 179 из них сформированы межведомственные индивидуальные программы с обязательным учетом интеллектуального потенциала ребенка, его склонностей и способностей По итогам системной работы в 2017 году сняты с учета более 30% подростков и 37% семей. Сейчас в Калининградской области на учете в органах и учреждениях системы профилактики состоят 475 несовершеннолетних.

Самым эффективным направлением профилактики остается организация детской оздоровительной компании и занятости подростков, отмечают специалисты.  Первые позитивные изменения в статистике подростковой преступности в Калининградской области были отмечены в июле 2017 года.

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: В Калининградской области подростковая преступность пошла на убыль
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В Калининградской области подростковая преступность пошла на убыль