Французские эксперты заявили об аварии на ядерном объекте в России

Об этом пишет агентство ФедералПресс. Специалисты Института ядерной и радиационной безопасности Франции считают, что на одном из ядерных объектов в России произошла утечка опасного вещества.

Ранее в утечке радиоактивных веществ также подозревали Россию. За последние два месяца это уже второй случай, констатируют эксперты.

К такому выводу они пришли после того, как над Европой обнаружилось радиоактивное облако рутения-106, сообщает агентство. По мнению специалистов, инцидент произошёл в конце сентября на одном из ядерных объектов, расположенных южнее Уральских гор.

Наиболее вероятной видится утечка на объекте, где хранится ядерное топливо, или же в медицинском учреждении. При этом во Франции не рассматривают в качестве версии аварию на ядерном реакторе, поскольку в этом случае речь шла бы о других радионуклидах.

Если бы авария подобного масштаба произошла во Франции, то пришлось бы эвакуировать население, проживающее в радиусе нескольких километров от места утечки. По оценкам IRSN, количество попавшего в воздух рутения-106 было значительным — от 100 до 300 терабеккерелей.

Материал к публикации подготовил