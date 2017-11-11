В воскресенье в Калининграде будет дождливо и ветрено
11-11-2017 19:54  
В регионе построят детский центр отдыха на 1500 мест
11-11-2017 15:48  
В Калининградской области подростковая преступность пошла на убыль
11-11-2017 12:19  
На Украине предложили отказаться от транспортного сообщения с Россией
11-11-2017 11:06  
Учёные: финансовые проблемы повышают риск инфаркта в 13 раз
11-11-2017 10:57  
«Мясная фабрика» учредителя «Гусевмолока» оштрафовано за нарушение санитарных правил
11-11-2017 09:46  
Студсоюз протестует против выселения студентов из общежитий во время ЧМ-2018
11-11-2017 09:16  
В Калининграде из-за нескольких ДТП образовались пробки
11-11-2017 09:14  
На трассе Гусев-Черняховск столкнулись рейсовый автобус и фура
11-11-2017 09:06  
С регионального Минздрава взыскано более 90 тыс. руб. за отказ предоставить калининградцу с инвалидностью жизненно важные лекарства
11-11-2017 07:31  
В Калининградской области появится собственный авиаперевозчик
11-11-2017 07:26  
В Калининграде кусок штукатурки с фасада разбил машину (фото)
11-11-2017 07:01  
В Советске в 2019 году построят медицинский центр
11-11-2017 05:39  
Французские эксперты заявили об аварии на ядерном объекте в России
11-11-2017 05:07  
Устроивший взрыв в доме в Ижевске заявил, что отомстил соседям за обиды
11-11-2017 05:04  
» » Французские эксперты заявили об аварии на ядерном объекте в России

Французские эксперты заявили об аварии на ядерном объекте в России

Общество
215
0

Об этом пишет агентство ФедералПресс. Специалисты Института ядерной и радиационной безопасности Франции считают, что на одном из ядерных объектов в России произошла утечка опасного вещества.

Ранее в утечке радиоактивных веществ также подозревали Россию. За последние два месяца это уже второй случай, констатируют эксперты.

К такому выводу они пришли после того, как над Европой обнаружилось радиоактивное облако рутения-106, сообщает агентство. По мнению специалистов, инцидент произошёл в конце сентября на одном из ядерных объектов, расположенных южнее Уральских гор.

Наиболее вероятной видится утечка на объекте, где хранится ядерное топливо, или же в медицинском учреждении. При этом во Франции не рассматривают в качестве версии аварию на ядерном реакторе, поскольку в этом случае речь шла бы о других радионуклидах.

Если бы авария подобного масштаба произошла во Франции, то пришлось бы эвакуировать население, проживающее в радиусе нескольких километров от места утечки. По оценкам IRSN, количество попавшего в воздух рутения-106 было значительным — от 100 до 300 терабеккерелей.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: Французские эксперты заявили об аварии на ядерном объекте в России
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В этом разделе также

Ещё почитать

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии
Французские эксперты заявили об аварии на ядерном объекте в России