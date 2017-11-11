В Советске в 2019 году построят медицинский центр

Об этом журналистам заявил вице-премьер правительства Калининградской области Илья Баринов. В Советске к концу 2019 года будет построен медицинский центр широкого профиля.

Предполагается, что в конце 2019 года новое медучреждение примет первых пациентов. Чиновник сообщил, что специалисты уже разрабатывают медико-техническое задание на проект.

Он уточнил, что сейчас для оперативной доставки пациентов из Советска в Калининград, Гусев и Черняховск центральная районная больница города будет обеспечена дополнительными машинами экстренной помощи. 'Люди, проживающие в Советске, неоднократно обращались лично ко мне и региональный Минздрав, поэтому с проблемой мы знакомы досконально', — сказал вице-премьер.

В регионе максимум через два с половиной года появится онкологический центр. Ранее стало известно о запланированном строительстве ещё одного медицинского учреждения в Калининградской области.

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