На Украине предложили отказаться от транспортного сообщения с Россией

Об этом пишет РИА Новости. На Украине предложили прекратить транспортное сообщение с Россией.

По его мнению, эта мера необходима во избежание задержания украинцев. Идею отказаться от организованного пассажирского транспортного сообщения с РФ высказал представитель украинского президента в Крыму Борис Бабин.

Он опасается, что любой из них может стать жертвой репрессий со стороны властей РФ. Бабин назвал проживающих в Крыму, Донбассе или в российских городах украинцев заложниками агрессора.

Прежде всего, должны двигаться к прекращению организованного пассажирского транспортного сообщения с РФ', — написал Бабин в своей статье, опубликованной в субботу в украинском еженедельнике ZN.ua. 'Поэтому имеем две главные стратегии — минимизацию количества таких потенциальных заложников в РФ и их защиту на захваченных территориях.

С того же дня и Россия ввела зеркальные меры в отношении украинских авиакомпаний. Украина 'закрыла небо' для российских пассажирских и грузовых перевозок с 25 октября 2015 года.

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