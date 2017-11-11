В регионе построят детский центр отдыха на 1500 мест

Об этом представителям СМИ сообщил вице-премьер регионального правительства Илья Баринов. В Калининградской области разрабатывается проект строительства центра отдыха для детей на 1500 мест.

На данный момент он дорабатывается и корректируется совместно с коллегами из Министерства образования и науки РФ', - сказал Баринов. 'Региональным правительством уже разработан проект концепции этого детского центра. Он уточнил, что стоимость реализации проекта составит примерно 2,5 - 3 млрд рублей.

Это приблизительно в 10 километрах от Светлогорска. Баринов рассказал, что детский центр может быть построен в районе Филинской бухты, на площадке, где ежегодно проводится международный молодёжный форум 'Балтийский Артек'.

Предполагается, что сюда будут приезжать не только дети из Калининградской области, но и из других регионов, а также из-за рубежа, отметил Баринов. По замыслу региональных властей, новый центр отдыха должен работать круглогодично.

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