В воскресенье в Калининграде будет дождливо и ветрено
11-11-2017 19:54  
В регионе построят детский центр отдыха на 1500 мест
11-11-2017 15:48  
В Калининградской области подростковая преступность пошла на убыль
11-11-2017 12:19  
На Украине предложили отказаться от транспортного сообщения с Россией
11-11-2017 11:06  
Учёные: финансовые проблемы повышают риск инфаркта в 13 раз
11-11-2017 10:57  
«Мясная фабрика» учредителя «Гусевмолока» оштрафовано за нарушение санитарных правил
11-11-2017 09:46  
Студсоюз протестует против выселения студентов из общежитий во время ЧМ-2018
11-11-2017 09:16  
В Калининграде из-за нескольких ДТП образовались пробки
11-11-2017 09:14  
На трассе Гусев-Черняховск столкнулись рейсовый автобус и фура
11-11-2017 09:06  
С регионального Минздрава взыскано более 90 тыс. руб. за отказ предоставить калининградцу с инвалидностью жизненно важные лекарства
11-11-2017 07:31  
В Калининградской области появится собственный авиаперевозчик
11-11-2017 07:26  
В Калининграде кусок штукатурки с фасада разбил машину (фото)
11-11-2017 07:01  
В Советске в 2019 году построят медицинский центр
11-11-2017 05:39  
Французские эксперты заявили об аварии на ядерном объекте в России
11-11-2017 05:07  
Устроивший взрыв в доме в Ижевске заявил, что отомстил соседям за обиды
11-11-2017 05:04  
» » В регионе построят детский центр отдыха на 1500 мест

В регионе построят детский центр отдыха на 1500 мест

Общество
108
0

Об этом представителям СМИ сообщил вице-премьер регионального правительства Илья Баринов. В Калининградской области разрабатывается проект строительства центра отдыха для детей на 1500 мест.

На данный момент он дорабатывается и корректируется совместно с коллегами из Министерства образования и науки РФ', - сказал Баринов. 'Региональным правительством уже разработан проект концепции этого детского центра. Он уточнил, что стоимость реализации проекта составит примерно 2,5 - 3 млрд рублей.

Это приблизительно в 10 километрах от Светлогорска. Баринов рассказал, что детский центр может быть построен в районе Филинской бухты, на площадке, где ежегодно проводится международный молодёжный форум 'Балтийский Артек'.

Предполагается, что сюда будут приезжать не только дети из Калининградской области, но и из других регионов, а также из-за рубежа, отметил Баринов. По замыслу региональных властей, новый центр отдыха должен работать круглогодично.

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: В регионе построят детский центр отдыха на 1500 мест
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В этом разделе также

Ещё почитать

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии
В регионе построят детский центр отдыха на 1500 мест