В воскресенье в Калининграде будет дождливо и ветрено

Об этом сообщает Калининградский гидрометеорологический центр. В воскресенье, 12 ноября, в областном центре будет дождливо, умеренный днём ветер к ночи может незначительно усилиться.

К ночи возможно усиление ветра до 17 м/с. По прогнозу синоптиков, юго-западный ветер днём будет умеренным, до 11 м/с. Опасных подъёмов воды в реках не ожидается.

Местами могут быть кратковременные ливни, сообщает AccuWeather. В целом на территории области сохранится облачная с прояснениями погода.

Сохранится порывистый ветер и похолодает. Центр погоды Фобос также сообщает об осадках местами.

Материал к публикации подготовил