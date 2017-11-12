В Калининграде пройдёт XIII фестиваль стран кино Евросоюза

Об этом сообщается в группе мероприятия 'ВКонтакте'. В Калининграде состоится XIII фестиваль кино стран Европейского союза.

За это время будет показано более 40 фильмов в кинотеатре 'Заря', кинокафе 'Новости' и Лофте на ул. Продлится фестиваль с 24 ноября до 8 декабря. Гаражной.

Откроет фестиваль фильм 'Ван Гог, Винсент с любовью'. Отмечается, что сквозная тема мероприятия — гении и злодеи.

Мастер слова и парусов/Тайный агент', площадка Лофт 22:00 'Убийство в Восточном экспрессе' (Мальта/Великобритания), кинотеатр 'Заря' 15:00 'Так близко к небу '(Румыния/Германия), кинотеатр 'Заря' 17:30 'Роден (Бельгия)', кинотеатр 'Заря' 20:00 'Дикарь' (Франция), кинотеатр 'Заря' 20:00 'Конрад.

Последний сюжет Пазолини' (Италия), кинотеатр 'Заря' 21: 00 'Рафаэль 3D', кинотеатр 'Заря' 12:00 'Далеко на север' (Дания), кинотеатр 'Заря' 20:00 'Свобода под грузом' (Словакия), Лофт 22:00 'Лорд Джим', кинокафе 'Новости' 19:00 'Козни.

Михаил Таль' (Латвия), Лофт 21:20 'Четверо против банка' (Германия), кинотеатр 'Заря' 19:00 'Я и Камински' (Германия), кинотеатр 'Заря' 20:00 'Время, которого нет.

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