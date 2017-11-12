Об этом сообщается на сайте учреждения. Калининградский областной музей изобразительных искусств объявил конкурс на создание нового логотипа.

Для этого необходимо отправить заполненную регистрационную форму и конкурсные работы на адрес электронной почты: pr@kaliningradartmuseum.ru. Принять участие в Конкурсе могут профессиональные дизайнеры, студенты направления 'Дизайн' и дизайн-студии. От одного заявителя принимается не более трёх вариантов логотипа и элементов фирменного стиля. В теме письма необходимо указать 'Конкурс лого'. Победитель получит премию в размере 50 тысяч рублей.

Ему предстоит переезд в здание бывшей кёнигсбергской биржи, построенной в 1875 году по проекту архитектора Г. На прошлой неделе Художественная галерея была переименована в Музей изобразительных искусств. Мюллера.

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