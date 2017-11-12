Худрук московского театра получил орден "За заслуги перед Калининградской областью"

Об этом сообщила пресс-служба театра. Генеральный директор — художественный руководитель московского музыкального театра 'Геликон-опера' Дмитрий Бертман получил орден 'За заслуги перед Калининградской областью'.

Награду от имени правительства Калининградской области ему передал худрук Калининградского областного музыкального театра Валерий Лысенко. Вручение почётного знака состоялось в субботу, 11 ноября, в 'Геликон-опере' в честь юбилея Бертмана. Основа нашего театра — ваши ученики. 'Вы подготовили калининградских артистов на базе ГИТИСа. Вы помогли построить наш театр совершенно бескорыстно, а теперь наш театр набирает силы, развивается при поддержке 'Геликон-оперы', — подчеркнул он.

От имени Международной Академии национальной безопасности объединенной Европы он получил Большую хрустальную звезду 'За достижения в театральном искусстве', также ему присвоено звание 'доктор наук'. Лысенко отметил, что при поддержке Бертмана в Калининграде и Балтийске действует Европейская школа театрального искусства.

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