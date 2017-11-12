Пятилетней калининградке собирают деньги на систему очистки дыхательных путей
12-11-2017 15:03  
В России увеличилось число банкротств компаний
12-11-2017 13:48  
Под Гурьевском после столкновения две иномарки съехали с дороги
12-11-2017 13:43  
В субботу в Калининградской области из-за сбоя в электросети не работали все МФЦ
12-11-2017 13:05  
Под Калининградом автомобиль упал в реку, водитель погиб
12-11-2017 11:56  
Худрук московского театра получил орден "За заслуги перед Калининградской областью"
12-11-2017 10:56  
Музей изобразительных искусств объявил конкурс на создание нового логотипа
12-11-2017 10:32  
В Ижевске жители частично разрушенного дома возвращаются в квартиры
12-11-2017 10:12  
Японская полиция подозревает кошку в убийстве пенсионерки
12-11-2017 10:07  
"Балтика" примет на своём поле "Спартак-2"
12-11-2017 09:11  
Жильцам частично разрушенного дома в Ижевске выдадут новые квартиры
12-11-2017 07:08  
"Балтика" разгромила "Спартак-2" в Калининграде
12-11-2017 04:46  
В Калининграде пройдёт XIII фестиваль стран кино Евросоюза
12-11-2017 02:34  
В Зеленоградском районе силовики задержали 12 чёрных копателей янтаря
12-11-2017 02:10  
В Балтийске в результате падения с крыши погибла 74-летняя женщина
12-11-2017 01:41  
» » Худрук московского театра получил орден "За заслуги перед Калининградской областью"

Худрук московского театра получил орден "За заслуги перед Калининградской областью"

Общество
84
0

Об этом сообщила пресс-служба театра. Генеральный директор — художественный руководитель московского музыкального театра 'Геликон-опера' Дмитрий Бертман получил орден 'За заслуги перед Калининградской областью'.

Награду от имени правительства Калининградской области ему передал худрук Калининградского областного музыкального театра Валерий Лысенко. Вручение почётного знака состоялось в субботу, 11 ноября, в 'Геликон-опере' в честь юбилея  Бертмана. Основа нашего театра — ваши ученики. 'Вы подготовили калининградских артистов на базе ГИТИСа. Вы помогли построить наш театр совершенно бескорыстно, а теперь наш театр набирает силы, развивается при поддержке 'Геликон-оперы', — подчеркнул он.

От имени Международной Академии национальной безопасности объединенной Европы он получил Большую хрустальную звезду 'За достижения в театральном искусстве', также ему присвоено звание 'доктор наук'.  Лысенко отметил, что при поддержке Бертмана в Калининграде и Балтийске действует Европейская школа театрального искусства.

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: Худрук московского театра получил орден "За заслуги перед Калининградской областью"
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В этом разделе также

Ещё почитать

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии
Худрук московского театра получил орден "За заслуги перед Калининградской областью"