Пятилетней калининградке собирают деньги на систему очистки дыхательных путей
12-11-2017 15:03  
В России увеличилось число банкротств компаний
12-11-2017 13:48  
Под Гурьевском после столкновения две иномарки съехали с дороги
12-11-2017 13:43  
В субботу в Калининградской области из-за сбоя в электросети не работали все МФЦ
12-11-2017 13:05  
Под Калининградом автомобиль упал в реку, водитель погиб
12-11-2017 11:56  
Худрук московского театра получил орден "За заслуги перед Калининградской областью"
12-11-2017 10:56  
Музей изобразительных искусств объявил конкурс на создание нового логотипа
12-11-2017 10:32  
В Ижевске жители частично разрушенного дома возвращаются в квартиры
12-11-2017 10:12  
Японская полиция подозревает кошку в убийстве пенсионерки
12-11-2017 10:07  
"Балтика" примет на своём поле "Спартак-2"
12-11-2017 09:11  
Жильцам частично разрушенного дома в Ижевске выдадут новые квартиры
12-11-2017 07:08  
"Балтика" разгромила "Спартак-2" в Калининграде
12-11-2017 04:46  
В Калининграде пройдёт XIII фестиваль стран кино Евросоюза
12-11-2017 02:34  
В Зеленоградском районе силовики задержали 12 чёрных копателей янтаря
12-11-2017 02:10  
В Балтийске в результате падения с крыши погибла 74-летняя женщина
12-11-2017 01:41  
» » Пятилетней калининградке собирают деньги на систему очистки дыхательных путей

Пятилетней калининградке собирают деньги на систему очистки дыхательных путей

Общество
121
0

Об этом на своей странице в Facebook написала сотрудник благотворительного центра 'Верю в чудо' София Лагутинская. В Калининграде собирают средства на лечение пятилетней Варваре Ивановой, страдающей тяжёлым генетическим заболеванием муковисцидозом.

Всё, кроме оборудования, она получает в рамках государственной помощи.  Чтобы Варя могла дышать, ей необходима специальная система регулярной поддержки, куда включены ежедневные процедуры, кинезитерапия, медикаменты, ингаляции и система очистки дыхательных путей 'The Vest'.

На данный момент уже собрано 345 895 рублей, осталось — 315 060 рублей. Стоимость системы 'The Vest', которая необходима девочке, составляет 660 995 рублей. Отправить ей финансовую помощь можно на сайте фонда 'Верю в чудо'. Калининградцев просят помочь Варе дышать полной грудью.

Участникам удалось собрать 173 962 рублей. В августе в Калининграде прошёл благотворительный забег 'Достигая цели' для сбора средств на лечение Варвары.

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: Пятилетней калининградке собирают деньги на систему очистки дыхательных путей
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В этом разделе также

Ещё почитать

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии
Пятилетней калининградке собирают деньги на систему очистки дыхательных путей