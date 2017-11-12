Пятилетней калининградке собирают деньги на систему очистки дыхательных путей

Об этом на своей странице в Facebook написала сотрудник благотворительного центра 'Верю в чудо' София Лагутинская. В Калининграде собирают средства на лечение пятилетней Варваре Ивановой, страдающей тяжёлым генетическим заболеванием муковисцидозом.

Всё, кроме оборудования, она получает в рамках государственной помощи. Чтобы Варя могла дышать, ей необходима специальная система регулярной поддержки, куда включены ежедневные процедуры, кинезитерапия, медикаменты, ингаляции и система очистки дыхательных путей 'The Vest'.

На данный момент уже собрано 345 895 рублей, осталось — 315 060 рублей. Стоимость системы 'The Vest', которая необходима девочке, составляет 660 995 рублей. Отправить ей финансовую помощь можно на сайте фонда 'Верю в чудо'. Калининградцев просят помочь Варе дышать полной грудью.

Участникам удалось собрать 173 962 рублей. В августе в Калининграде прошёл благотворительный забег 'Достигая цели' для сбора средств на лечение Варвары.

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