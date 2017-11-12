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» » Экс-ведущий передачи "Жить Здорово!" Андрей Продеус будет работать в Калининграде

Экс-ведущий передачи "Жить Здорово!" Андрей Продеус будет работать в Калининграде

Общество
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Н. Известный врач-педиатр, иммунолог, доктор медицинских наук, руководитель Университетской клиники детских болезней РНИМУ им. Пирогова Андрей Продеус стал профессором-консультантом БФУ имени Канта. И. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Он планирует проводить в Калининграде одну неделю в месяце. Продеус сотрудничает с калининградским университетом в рамках программы '5-100'. Так сложилось, что профессоров-педиатров в Калининградской области вместе со мной всего два. 'Также я провожу обход в Детской областной больнице. А по моей специальности профессоров-педиатров здесь вообще пока больше нет', — отметил он.

Он считает Калининградскую область очень удобным регионом для развития современной высокотехнологичной медицины. По словам доктора, потенциал многих структур университета велик.

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: Экс-ведущий передачи "Жить Здорово!" Андрей Продеус будет работать в Калининграде
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Экс-ведущий передачи "Жить Здорово!" Андрей Продеус будет работать в Калининграде