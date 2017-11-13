Навести порядок до конца недели: в Гвардейске обсудили последствия подтоплений

Как сообщила на своей странице в Facebook помощник главы администрации округа Оксана Теплова, такое заявление прозвучало на оперативном совещании в понедельник. Размытые дождём территории в Гвардейском округе планируют привести в порядок до конца недели.

Прошедшие дожди размыли территории, и их вид, мягко скажем, непрезентабельный. 'На этой неделе управление ЖКХ планирует плотно поработать с подрядчиками по благоустройству дворовых территорий. До конца недели поставлена задача навести порядок', — отметила Теплова.

Уровень воды в реках приходит в норму. Гвардейский округ оправляется от последствий дождей и подтоплений. За неделю он снизился на 92 см, с 857 до 765 см.

В селе Ратном военным пришлось по просьбе местных властей соорудить временный мост, чтобы обеспечить передвижение транспорта по населённому пункту. 1 ноября Преголя в Гвардейском районе вышла из берегов и подтопила несколько жилых домов.

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