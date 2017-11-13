Председатель Союза садоводов и огородников области: У СНТ в Калининграде нет будущего

Такое заявление в эфире программы 'С добрым утром, Ярошук!' на радио 'Комсомольская правда — Калининград' сделал председатель Союза садоводов и огородников области Вадим Сафронов. У СНТ в Калининграде нет будущего.

В городе перспективы садовых товариществ нет и не будет. 'Я всегда говорю: если хотите строиться, то идите в муниципалитет и спрашивайте, где есть земля под ИЖД, чтобы никаких проблем не было. ред.). Город развивается, садовые товарищества сделали всю инфраструктуру для коммерсантов (застройщиков — Прим. Да и если мы возьмём наши первые постановления, то в них указано, что земельный участок выделяется для ведения садоводства и огородничества, но не для постоянного проживания', — отметил Сафронов.

Среди основного — вопрос межевания территории, когда соседи не могут поделить участок; нежелание врачей и соцработников приезжать в СНТ к пациентам. В эфире он также рассказал, что жители садовых обществ сталкиваются с множеством проблем. Подчеркну, что скорая приезжает, проблемы возникают с неотложкой. 'К пенсионерам не приходят дежурные врачи, педиатры к детям, хотя люди там зарегистрированы и прописаны. Они говорят: берите больного и привозите', — отметил председатель Союза садоводов и огородников.

'Если мы возьмём отрезок по Большой Окружной от Советского проспекта до ул. По-прежнему сохранилась проблема с транспортной доступностью некоторых садовых обществ. Освещение сделали, слава богу. Катина, то с 2010 года там не тротуара. Отсутствует пассажирский транспорт, люди идут по дороге, а там едут большегрузы', — заключил он.

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