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» » Калининградская область закупит белорусские автобусы к ЧМ-2018

Калининградская область закупит белорусские автобусы к ЧМ-2018

Общество
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Как сообщает пресс-служба регионального правительства, об этом в понедельник, 13 ноября, на встрече с президентом Белоруссии в Минске заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.  Калининградская область закупит белорусские автобусы к чемпионату мира по футболу в 2018 году.

Также пока не ясно, кто будет финансировать приобретение автобусов и как они будут эксплуатироваться после чемпионата. Кроме того, Алиханов отметил, что есть вероятность приглашения водителей из Белоруссии.  Глава региона не уточнил количество техники, которую планируют приобрести.

Здесь очень хорошие водители. 'У нас есть потребность и в дополнительной рабочей силе. Белорусская сторона подтвердила, что готова оказать содействие в этом вопросе', — отметил Алиханов.  Мы планируем пригласить белорусских коллег, чтобы они помогли нам во время проведения ЧМ-2018.

В первый месяц работы за каждого водителя предприятие заплатило по 132 тысячи рублей. Осенью 2016 года регион уже приглашал белорусских водителей. Белорусская сторона утверждала, что эти водители работали во время Олимпиады в Сочи.  Об иностранных сотрудниках в компании отзываются не всегда лестно и отмечают большое количество ДТП.

Региональные власти отмечали, что не будут закупать новые автобусы к ЧМ.  Глава Калининграда Александр Ярошук ранее заявлял, что во время матчей ЧМ город не справится без белорусских водителей.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: Калининградская область закупит белорусские автобусы к ЧМ-2018
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Калининградская область закупит белорусские автобусы к ЧМ-2018