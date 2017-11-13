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» » Суд изъял участок под «стакан» у компании Александра Качановича

Суд изъял участок под «стакан» у компании Александра Качановича

Общество
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Договор был заключен между районной администрацией и компанией Александра Качановича «Солнечный спуск». В понедельник, 13 ноября, Арбитражный суд Калининградской области решил расторгнуть договор аренды земельного участка на первой линии у моря в Светлогорске, где планировалось строительство апарт-отеля. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение месяца.

Иск в суд был подан администрацией Светлогорского района под давлением прокуратуры, которая требовала изъять землю в первой охранной зоне, где запрещено любое капитальное строительство.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: Суд изъял участок под «стакан» у компании Александра Качановича
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Суд изъял участок под «стакан» у компании Александра Качановича