Суд изъял участок под «стакан» у компании Александра Качановича

Договор был заключен между районной администрацией и компанией Александра Качановича «Солнечный спуск». В понедельник, 13 ноября, Арбитражный суд Калининградской области решил расторгнуть договор аренды земельного участка на первой линии у моря в Светлогорске, где планировалось строительство апарт-отеля. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение месяца.

Иск в суд был подан администрацией Светлогорского района под давлением прокуратуры, которая требовала изъять землю в первой охранной зоне, где запрещено любое капитальное строительство.

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