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Перевозчики: через месяц в Калининграде 40% автобусов не выйдут на линию из-за проблем с ОСАГО

Общество
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Об этом LiveKenig сообщили в региональной ассоциации перевозчиков. К концу 2017 года 40% калининградских автобусов не смогут выходить на линию из-за отсутствия полисов обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).

Областным перевозчикам ещё удаётся получить полисы из-за новых автобусов и невысокого количества ДТП, а городским отказывают повально.  В Калининградской области страховые компании отказывают в обязательном страховании автобусам, маршруткам и такси.

В Калининграде ситуация обостряется из-за полной блокады транспортников со стороны страховщиков.   В региональной Ассоциации перевозчиков отмечают, что с подобными проблемами сталкиваются автобусные компании и в других регионах страны.

40% автобусов либо встанут через месяц в гаражах, либо выйдут на линию без полисов и получат штраф от ГИБДД', — комментирует ситуацию глава региональной ассоциации Владимир Гренц. 'Проблема серьёзная.

Возможно формирование некоего страхового фонда среди самих компаний, как было до принятия закона об ОСАГО. По его словам, никто не в состоянии отменить полисы в Калининградской области, так как это федеральный закон. Тогда выплаты шли оттуда, если доказывалась вина водителя. Что касается страховой премии (взноса в страховую компанию), то на её увеличение транспортные компании пойти готовы, но впоследствии её включат в тариф.

Если ездить без аварий, через пять лет сумма составит 100 евро. 'В Германии страховка на автобус стоит 800 евро. У нас не столь значимая система бонус-малус, но мы как перевозчики ничего решать не можем, пусть принимают решение в Госдуме', — отметил Гренц.

Там компаниям посоветовали судиться со страховщиками, так как отказ продавать полисы является административным правонарушением, за которое страховщиков штрафуют на крупные суммы. Перевозчики уже обратились в областное правительство.

Ответов они пока не получили.  Кроме того, транспортные компании написали письма в Центральный банк и прокуратуру.

Летом с проблемами столкнулись водители легковушек, которым страховые отказывали под различными предлогами. Сложности с оформлением обязательной 'автогражданки' стали возникать у калининградцев с начала года. Осенью тревогу забили автобусные перевозчики, но позднее им всё же продали заветные полисы. Сами страховщики отрицают наличие проблем в отрасли и уверяют, что число клиентов растёт, а возможность нарушений прав со стороны сотрудников исключена.

Некоторые отказывались ремонтировать пострадавшие в ДТП машины из-за нового административного регламента.  В ноябре водители стали жаловаться на новые уловки страховых компаний.

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: Перевозчики: через месяц в Калининграде 40% автобусов не выйдут на линию из-за проблем с ОСАГО
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Перевозчики: через месяц в Калининграде 40% автобусов не выйдут на линию из-за проблем с ОСАГО