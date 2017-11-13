«Алиханов в Минске»: обзор RUGRAD.EU

В понедельник, 13 ноября, в рамках официального визита в столицу Белоруссии делегация чиновников из Калининградской области во главе с губернатором Антоном Алихановым провела ряд встреч с руководством союзной республики.

Как заявил Лукашенко, Калининград может рассчитывать на поддержку белорусов в части поставки металлоконструкций, цемента и других материалов. В ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко глава региона обсудил перспективы совместной работы в различных сферах, начиная от сельского хозяйства и мелиорации, заканчивая перерабатывающей промышленностью и строительством. Мы готовы к сотрудничеству по всем направлениям, которые заинтересуют Калининградскую область», — подчеркнул президент Белоруссии. «Готовы сотрудничать с вами в рамках цифровой экономики, IT-индустрии, информатизации.

Как заявил по итогам встречи Алиханов, власти региона намерены развивать взаимодействие и по данному вопросу. Еще одной темой стала подготовка кадров.

В Белоруссии есть большой опыт в этой сфере. «У нас в ближайшее время начнется строительство онкологического центра. Мы договорились, что создадим специальную программу обучения и повышения квалификации наших специалистов. У нас существует недостаток врачей в этой медицинской области. Что касается строительной отрасли, с учетом тех поручений, которые давал президент России Владимир Путин относительно новых инфраструктурных проектов: продолжение строительства Приморского кольца, строительства порта, — то нам есть, где развернуть дополнительные мощности калининградского и белорусского сотрудничества», — рассказал губернатор. Возможно, будем осуществлять целевой набор здесь в Белоруссии и калининградских студентов отправлять сюда на обучение.

«У нас есть потребность и в дополнительной рабочей силе. Пути решения кадровых проблем за счет помощи Белоруссии обсуждались и в связке с проведением чемпионата мира по футболу. Мы планируем пригласить белорусских коллег, чтобы они помогли нам во время проведения ЧМ-2018. Здесь очень хорошие водители. Белорусская сторона подтвердила, что готова оказать содействие в этом вопросе», — отметил Алиханов.

По его словам, дальнейшие споры на эту темы перейдут в суды республики. На встрече с премьер-министром Белоруссии Андреем Кобяковым губернатор Калининградской области обсудил конфискацию электронной техники, которую изъяли белорусские таможенники в 2014–2015 годах. Та сама история с телевизорами. «Есть вещи, которые нас беспокоят. Но, тем не менее, было решение Евразийского суда... Она, к сожалению, пока окончательно не решена. Напомним, что в феврале 2017 года суд ЕАЭС признал нарушением изъятие калининградской электроники. Имея на руках решение суда Евразийского союза, я надеюсь, мы, наконец, эту проблему закроем, и эту страницу перевернем», — отметил Алиханов. Как говорил глава региона, это решение позволит компаниям, у которых была изъята продукция, требовать компенсации понесенных потерь.

Как считает Кобяков, республика и область обладают потенциалом, чтобы вернуться к обороту во взаимной торговле на уровне в 300 млн долларов. Диалог с главой правительства Белоруссии был также посвящен товарообороту. Так, премьер-министр заявил о возможности поставлять в Калининград автобусы, грузовую технику, тракторы, дорожно-строительные машины и комбайны.

«[Ранее с предыдущим руководством региона] договаривались, что на юго-востоке города (ул. Андрей Кобяков предложил Алиханову рассмотреть проект строительства в областном центре «белорусского квартала» с жилыми домами, школой, детским садом и другой инфраструктурой. — Прим. Левитана. Я подтверждаю, что мы привержены этим обязательствам и готовы переходить в юридическую плоскость», — в свою очередь ответил губернатор. ред.) выделят определенный участок.

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