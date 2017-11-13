Оргеева: Мы получили письмо из ФСБ о наличии грин-карты у Игоря Рудникова

Об этом председатель Калининградской областной Думы Марина Оргеева сообщила на заседании комитета Облдумы по законодательству 13 ноября. Игорь Рудников лишится статуса депутата, если прокуратура подтвердит информацию о наличии у него грин-карты США.

Поэтому мы сейчас ждем документов из прокуратуры, которая проводит проверку. «Мы получили, действительно, письмо из органов ФСБ, где мы уведомлены о том, что существует документ, подтверждающий наличие грин-карты США. А если смотреть по дате, то это 2013 год: фактически, в период выборных кампаний, в том числе, Думы шестого созыва он не мог принимать участие», — отметила Марина Оргеева, добавив, что результаты прокурорской проверки планируется рассмотреть на ближайшем заседании Думы. Если это подтверждается, то понятно, что в рамках закона о статусе депутата человек не может иметь такой документ и быть депутатом.

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