Независимый новостной бизнес-портал Санкт-Петербурга
13-11-2017 23:45  
В Советске покупательница, поскользнувшаяся на мокрой плитке, просит взыскать с директора магазина 600 тыс. рублей
13-11-2017 17:41  
Суд изъял участок под «стакан» у компании Александра Качановича
13-11-2017 17:23  
Росгвардия: автомобиль, остановленный у АЗС на Литовском валу, простоял там двое суток (видео)
13-11-2017 16:20  
Датчики давления и манометры
13-11-2017 16:12  
В Калининграде на парковке обнаружили тело мужчины
13-11-2017 16:04  
Калининградская область закупит белорусские автобусы к ЧМ-2018
13-11-2017 15:44  
На машине из Калининграда в Африку — 4: как объяснить детям бедуинов, что такое снег и Эйфелева башня
13-11-2017 14:45  
Директора Черкизовского рынка подозревают в организации двух убийств
13-11-2017 14:11  
«Алиханов в Минске»: обзор RUGRAD.EU
13-11-2017 13:50  
Прокуратура: Незаконные действия администрации Немана могут привести к поломке новых очистных сооружений
13-11-2017 13:46  
В Калининграде построят белорусский квартал
13-11-2017 13:42  
Председатель Союза садоводов и огородников области: У СНТ в Калининграде нет будущего
13-11-2017 13:12  
Оргеева: Мы получили письмо из ФСБ о наличии грин-карты у Игоря Рудникова
13-11-2017 13:08  
Почтальон, защитившая сумку с пенсиями от грабительницы с молотком, до сих пор находится в больнице
13-11-2017 12:58  
» » Прокуратура: Незаконные действия администрации Немана могут привести к поломке новых очистных сооружений

Прокуратура: Незаконные действия администрации Немана могут привести к поломке новых очистных сооружений

Общество
78
0

Прокуратуре пришлось обратиться в суд, чтобы заставить чиновников запустить очистные, в противном случае дорогостоящее оборудование может выйти из строя, сообщается на официальном сайте ведомства. Администрация Неманского городского округа на протяжении года не может ввести в эксплуатацию очистные сооружения, которые были построены на европейские деньги по программе приграничного сотрудничества “Литва-Польша-Россия”.

В итоге в реку Неман сбрасываются стоки без контроля уровня загрязнения. Строительство очистных сооружений было завершено в апреле 2016 года и до настоящего времени функционируют в тестовом режиме, который не обеспечивает достаточную степень очистки городских стоков.

Это обстоятельство может привести к выходу из строя оборудования очистных сооружений, в случае перепада напряжения. В ходе прокурорской проверки также были установлены незаконные действия должностных лиц неманской администрации: вопреки требованиям проектной документации, очистные сооружения были подключены к энергоснабжению не по второй категории надежности, а по третьей. “Жители Немана останутся без очистных сооружений, а кроме того, будет подвергнута загрязнению окружающая среда”, - отмечает прокуратура.

Годовой простой очистных сооружений, делают вывод в прокуратуре, может привести к неправильной эксплуатации дорогостоящего оборудования, износу его узлом и реагентов.

Только после этого администрация Немана приступила к работам по вводу очистных в эксплуатацию. Чтобы заставить администрацию Немана ввести в эксплуатацию очистные сооружения, прокуратуре пришлось обратиться в суд: суд Неманского района отклонил требования прокуратуры, однако Областной суд счел их обоснованными.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: Прокуратура: Незаконные действия администрации Немана могут привести к поломке новых очистных сооружений
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В этом разделе также

Ещё почитать

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии
Прокуратура: Незаконные действия администрации Немана могут привести к поломке новых очистных сооружений