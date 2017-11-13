Прокуратура: Незаконные действия администрации Немана могут привести к поломке новых очистных сооружений

Прокуратуре пришлось обратиться в суд, чтобы заставить чиновников запустить очистные, в противном случае дорогостоящее оборудование может выйти из строя, сообщается на официальном сайте ведомства. Администрация Неманского городского округа на протяжении года не может ввести в эксплуатацию очистные сооружения, которые были построены на европейские деньги по программе приграничного сотрудничества “Литва-Польша-Россия”.

В итоге в реку Неман сбрасываются стоки без контроля уровня загрязнения. Строительство очистных сооружений было завершено в апреле 2016 года и до настоящего времени функционируют в тестовом режиме, который не обеспечивает достаточную степень очистки городских стоков.

Это обстоятельство может привести к выходу из строя оборудования очистных сооружений, в случае перепада напряжения. В ходе прокурорской проверки также были установлены незаконные действия должностных лиц неманской администрации: вопреки требованиям проектной документации, очистные сооружения были подключены к энергоснабжению не по второй категории надежности, а по третьей. “Жители Немана останутся без очистных сооружений, а кроме того, будет подвергнута загрязнению окружающая среда”, - отмечает прокуратура.

Годовой простой очистных сооружений, делают вывод в прокуратуре, может привести к неправильной эксплуатации дорогостоящего оборудования, износу его узлом и реагентов.

Только после этого администрация Немана приступила к работам по вводу очистных в эксплуатацию. Чтобы заставить администрацию Немана ввести в эксплуатацию очистные сооружения, прокуратуре пришлось обратиться в суд: суд Неманского района отклонил требования прокуратуры, однако Областной суд счел их обоснованными.

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