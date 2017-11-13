В Калининграде построят белорусский квартал

Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области. Белорусский квартал может быть построен в Калининграде.

Руководство области заинтересовано в участии белорусских специалистов и в других масштабных строительных проектах, подчеркнул глава региона. По словам губернатора Антона Алиханова, для строительства белорусского квартала в областном центре может быть выделен участок со всеми коммуникациями. Особенно востребована помощь Белоруссии в подготовке Калининграда к ЧМ-2018.

В частности, рассматривается возможность развивать авиасообщение. Калининградская область также заинтересована сотрудничать с Белоруссией в туристической отрасли.

Материал к публикации подготовил