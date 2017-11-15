Компания Александра Иванова оштрафована за несоблюдение антикоррупционного законодательства

Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Руководитель компании “Балтийские овощи” нарушил требования законодательства о противодействии коррупции.

Как стало известно, директор ООО “Балтийские овощи”, заключив с бывшим специалистом 1 разряда отдела ведения регионального управления Росреестра трудовой договор, не направил в ведомство соответствующую информацию.

Директор ООО “Балтийские овощи” оштрафован на 20 тыс. В отношении руководителя предприятия возбуждено дело об административном правонарушении за незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного или муниципального служащего. руб.

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