Кинокомпания, снявшая фильм с Антонио Бандерасом, планирует работать в Калининграде

В понедельник, 13 ноября, вице-премьер регионального правительства Александр Шендерюк-Жидков встретился с представителями компании. В Калининграде планирует начать работу кинокомпания Kinodanz, которая работала над созданием фильма 'За гранью реальности' с Антонио Бандерасом.

Осуществить это планируется при поддержке Фонда развития промышленности Калининградской области. Kinodanz намерена расширять своё производство в рамках закона об ОЭЗ, а также запустить сборку уникального для России спецоборудования для производителей графики.

Совокупные инвестиции Kinodanz в развитие собственного производства на территории области составят около миллиарда рублей. 'Приход в регион такого крупного инвестора говорит об эффективности разработанных правительством мер поддержки бизнеса: это не только преференции в рамках действия закона об ОЭЗ, но и введение механизма рибейта, когда компании возвращается часть средств, потраченных в регионе на съёмку фильмов. Кроме того, предприятие активно работает с США, Канадой и Китаем и имеет большой экспортный потенциал', — сообщил Александр Шендерюк-Жидков.

В 2015 году на её базе была создана студия компьютерной графики CG Studio. Компания Kinodanz основана в 2012 году, она производит полнометражные фильмы, фокусируясь на жанрах экшн, приключения и фэнтези. Первым проектом с привлечённой звездой стал фильм 'За гранью реальности', в котором принял участие Антонио Бандерас. Объёмы производимой студией графики составляют 10% от общероссийского рынка. В фильме также сыграли Милош Бикович, Аристарх Венес и Евгений Стычкин.

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