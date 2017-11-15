Прокуратура: У Игоря Рудникова есть вид на жительство в США

Как сообщает пресс-служба ведомства, по данным их проверки, Рудников получил карту постоянного жителя США в 2013 году (срок действия документа — до весны 2026 года). Прокуратура Калининградской области утверждает, что у депутата Облдумы и издателя газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова есть вид на жительство в США. В тот момент редактор «Новых колес» являлся депутатом Облдумы предыдущего созыва (выборы прошли весной 2011 года).

Во время избирательной кампании 2016 года он также не стал афишировать факт наличия данного документа. По версии надзорного органа, Рудников понимал, что карта является причиной досрочного прекращения депутатских полномочий, и решил этот факт скрыть. Сейчас прокуратура направила спикеру Облдумы Марине Оргеевой представление с требованием рассмотреть вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий Игоря Рудникова. Надзорный орган утверждает, что депутат, вопреки требованиям законодательства, не направил письменное уведомление в региональное управление ФМС о наличии у него права на постоянное проживание в другом государстве.

Более того, адвокат даже не знает, когда и при каких обстоятельствах был изъят этот документ. Адвокат Игоря Рудникова Олег Вышинский в разговоре с корреспондентом RUGRAD.EU отметил, что оригиналы документов, которые могли подтвердить факт наличия у него вида на жительство в США, следственные органы не показывали стороне защиты. По его словам, в той части материалов дела, с которой дали ознакомиться адвокату, никакой информации об изъятии карты постоянного жителя США не было.

Это дословно его слова», — отметил Вышинский. «Прокурор дважды с нами общался и ни разу этот документ не показывал… Рудников на это ответил, что это инсинуация и провокация… С целью его компрометации. Но сотрудник правоохранительных органов не стал отвечать юристу, сославшись на тайну следствия. Буквально сегодня адвокат Рудникова спрашивал у следователя об обстоятельствах изъятия данной карточки. Никто нам этот документ не предъявил и не показывал. «Ни на одном следственном или оперативно-розыскном мероприятии с участием Рудникова вот эти вот документы не изымались. Нам сначала прокурор сказал, что информация из ФСБ поступила. Вообще ничего неизвестно. А откуда и что — он не объяснил», — настаивает адвокат.

«Несколько вариантов документа ему показывались. Самому Рудникову показывали только несколько фотографий этой карточки. Те, которые были размещены на сайте, потом еще какая-то фотография показывалась… Ни один из этих документов ему не знаком», — заявил адвокат.

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