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Сексизм, эйджизм, харассмент: в Госдуме рассмотрят законопроект о равенстве полов

Общество
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Как передаёт ТАСС, об этом сообщила зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина. В Госдуме создадут рабочую группу, которая займётся подготовкой законопроекта о гендерном равенстве ко второму чтению.

Законопроект прописывает равные возможности мужчин и женщин в трудовых отношениях. В состав группы войдут социологи, политологи, специалисты Минтруда, общественники, ряд депутатов и глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. По словам Пушкиной, он касается вопроса 'о равных правах, возможностях и в отдельных случаях — равных результатах женщин, в первую очередь в сфере трудовых отношений'. 

Трудовой кодекс гарантирует равные права, но он не гарантирует равные возможности', — отметила Пушкина. 'Это законопроект, защищающий женщин от дискриминации в той сфере, где они пока остаются уязвимыми — на работе.

Законопроект коснётся и политической деятельности. Депутат подчеркнула, что профессионалов берут на работу независимо от пола, отмечает 'Интерфакс'. ред.), харассмент (домогательства — Прим. По мнению Пушкиной, равенство в трудовых отношениях значит 'отношение к женщине на рабочем месте, а также решение таких проблем, как сексизм, эйджизм (дискриминация по возрастному признаку — Прим. ред.)'. 

Он предлагал ввести норму, согласно которой за идентичную работу женщины и мужчины получают одинаковую зарплату. Законопроект о гендерной политике внесли в Госдуму в 2003 году. В законопроекте также содержалось предложение ввести гендерную квоту для количества мужчин и женщин в списке кандидатов на выборы от политических партий.

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: Сексизм эйджизм харассмент: в Госдуме рассмотрят законопроект о равенстве полов
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Сексизм, эйджизм, харассмент: в Госдуме рассмотрят законопроект о равенстве полов