Путин дал старт работе калининградской подстанции "Береговая"

Об этом сообщает пресс-служба 'Янтарьэнерго'. Во вторник, 14 ноября, в Калининграде состоялся запуск электроподстанции 'Береговая', которым руководил президент РФ Владимир Путин.

Одновременно с калининградской подстанцией заработали аналогичные комплексы в Москве и Самаре. Путин руководил запуском объекта в режиме видеосвязи. Она обеспечит электроснабжением стадион к ЧМ-2018 на Острове и микрорайон, который позже появится там же. 'Береговая' стала самым современным энергообъектом и первой станцией закрытого типа в Калининградской области.

Её строительство началось в августе 2015 года и обошлось более чем в 1 млрд рублей. Напомним, подстанция 'Береговая' была построена на полгода раньше намеченного срока.

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