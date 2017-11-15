«Росморречфлот» незаконно уволил жителя Светлого раньше срока
15-11-2017 00:10  
Областные власти отдадут 200 га на побережье под гольф-поле
15-11-2017 00:01  
На пр. Мира автомобиль сбил подростка
14-11-2017 19:40  
FIFA: самые дешёвые билеты на ЧМ-2018 распроданы полностью
14-11-2017 17:17  
Курс евро впервые с августа превысил 70 рублей
14-11-2017 16:20  
“Минус 24”: Кого “не взяли” в новый созыв Общественной палаты Калининградской области
14-11-2017 16:18  
ЕСПЧ отказался пересмотреть решение по российскому закону о гей-пропаганде
14-11-2017 16:04  
В Калининграде на берегу озера нашли мёртвым пропавшего без вести мужчину
14-11-2017 16:00  
Прокуратура: У Игоря Рудникова есть вид на жительство в США
14-11-2017 15:51  
На пр. Мира автомобиль сбил подростка
14-11-2017 15:16  
Перед приездом Кустурицы: какие фильмы принесли югославскому режиссёру Золотую пальмовую ветвь
14-11-2017 15:15  
Управление делами Президента РФ: склон у резиденции в Пионерском восстановят до конца 2017 года
14-11-2017 15:13  
На границе с Россией поляки спасли волка из капкана браконьеров
14-11-2017 15:09  
Региональный министр экологии: Проблема подтоплений Калининградской области не в бобрах
14-11-2017 15:03  
Власти отказались временно отдать пешеходам часть дороги на Высоком мосту
14-11-2017 14:29  
» » Путин дал старт работе калининградской подстанции "Береговая"

Путин дал старт работе калининградской подстанции "Береговая"

Общество
197
0

Об этом сообщает пресс-служба 'Янтарьэнерго'. Во вторник, 14 ноября, в Калининграде состоялся запуск электроподстанции 'Береговая', которым руководил президент РФ Владимир Путин.

Одновременно с калининградской подстанцией заработали аналогичные комплексы в Москве и Самаре. Путин руководил запуском объекта в режиме видеосвязи. Она обеспечит электроснабжением стадион к ЧМ-2018 на Острове и микрорайон, который позже появится там же. 'Береговая' стала самым современным энергообъектом и первой станцией закрытого типа в Калининградской области.

Её строительство началось в августе 2015 года и обошлось более чем в 1 млрд рублей. Напомним, подстанция 'Береговая' была построена на полгода раньше намеченного срока.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: Путин дал старт работе калининградской подстанции "Береговая"
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В этом разделе также

Ещё почитать

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии
Путин дал старт работе калининградской подстанции "Береговая"