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Власти отказались временно отдать пешеходам часть дороги на Высоком мосту
14-11-2017 14:29  
» » Власти отказались временно отдать пешеходам часть дороги на Высоком мосту

Власти отказались временно отдать пешеходам часть дороги на Высоком мосту

Общество
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Дзержинского и ул. Пешеходное движение по Высокому мосту, который соединяет Октябрьский остров с ул. Власти отказались отвести для этого часть автомобильной дороги, сообщил журналистам во вторник, 14 ноября, губернатор Калининградской области Антон Алиханов.  Багратиона, не откроют до конца года.

Если кто-то будет нарушать, то это их личная ответственность. 'Вопрос с безопасностью самый главный. Риск для здоровья — решение самостоятельное', — отметил Алиханов.  Мы не можем людям запретить нарушать закон.

Также до Нового года на Острове сохранится действующая маршрутная сеть, то есть людей будут возить автобусы №45 и 46, так как общественный транспорт пока не сможет ходить через мосты.  На мосту Деревянном, который соединяет Октябрьский остров с Московским проспектом, пешеходное движение будет действовать только по одной стороне.

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: Власти отказались временно отдать пешеходам часть дороги на Высоком мосту
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Власти отказались временно отдать пешеходам часть дороги на Высоком мосту