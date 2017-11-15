Власти отказались временно отдать пешеходам часть дороги на Высоком мосту

Дзержинского и ул. Пешеходное движение по Высокому мосту, который соединяет Октябрьский остров с ул. Власти отказались отвести для этого часть автомобильной дороги, сообщил журналистам во вторник, 14 ноября, губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Багратиона, не откроют до конца года.

Если кто-то будет нарушать, то это их личная ответственность. 'Вопрос с безопасностью самый главный. Риск для здоровья — решение самостоятельное', — отметил Алиханов. Мы не можем людям запретить нарушать закон.

Также до Нового года на Острове сохранится действующая маршрутная сеть, то есть людей будут возить автобусы №45 и 46, так как общественный транспорт пока не сможет ходить через мосты. На мосту Деревянном, который соединяет Октябрьский остров с Московским проспектом, пешеходное движение будет действовать только по одной стороне.

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