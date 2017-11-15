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Управление делами Президента РФ: склон у резиденции в Пионерском восстановят до конца 2017 года
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Управление делами Президента РФ: склон у резиденции в Пионерском восстановят до конца 2017 года

Общество
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Об этом LiveKenig сообщили в пресс-службе Управления делами Президента РФ.   Склон возле государственной резиденции 'Янтарь' в Пионерском будет восстановлен до конца 2017 года.

   По данным ведомства, в настоящее время ведутся работы по локализации последствий разрушений берегового склона и берегоукрепляющих сооружений.

Указанные работы планируется выполнить до окончания 2017 года', — говорится в официальном ответе.  'Одновременно с этим руководством учреждения, подведомственного Управлению делами Президента РФ, ведётся работа по заключению договоров с подрядными организациями на выполнение в аварийном порядке неотложных ремонтных работ по восстановлению защитных свойств берегоукрепляющих конструкций, берегового склона и инженерных систем на нём.

LiveKenig ждёт ответа на официальный запрос, отправленный в региональное правительство, которому подведомственно учреждение 'Балтберегозащита'.  Какая судьба ждёт разрушенный променад в районе президентской резиденции, в ведомстве не уточнили.

Возле президентской резиденции обрушились грунт, лестница, ведущая к морю, и сам променад. Как сообщили LiveKenig в администрации Пионерского, чиновники пытаются договориться с региональным правительством и ФГБУ 'Государственный комплекс ? В Пионерском в результате штормов, пришедших в регион в конце октября, пострадал склон около государственного комплекса 'Янтарь'. Янтарь”', чтобы те занялись восстановлением склонов и променада, так как самому муниципалитету эти объекты не принадлежат. 

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: Управление делами Президента РФ: склон у резиденции в Пионерском восстановят до конца 2017 года
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Управление делами Президента РФ: склон у резиденции в Пионерском восстановят до конца 2017 года