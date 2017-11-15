ФАС не ожидает резкого роста розничных цен на бензин

Как передаёт 'РИА Новости', об этом рассказал замглавы ФАС Анатолий Голомолзин. В России не ожидается резких скачков розничных цен на бензин.

По его мнению, потребители не заметят такого резкого роста стоимости. Чиновник прокомментировал повышение оптовых цен на бензин.

Сказать, что у цен есть потенциал для существенного роста вверх? 'Сейчас уже и нефтяные компании, и независимые АЗС широко применяют программы скидок. Плюс ноябрь, декабрь, январь, февраль — это всё-таки сезон не самого высокого спроса на топливо. Это вопрос неочевидный. В этом смысле сейчас мы вступили в период меньшей волатильности и меньшей динамики цен на потребительском рынке', — отметил Голомолзин.

850 рублей за тонну, показав рост в 2,3%. В середине ноября оптовые цены на бензин в России достигли рекордного уровня в 2017 году. Стоимость бензина марки АИ-92 с 7 по 13 ноября увеличилась до 42 тыс.

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