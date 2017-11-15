«Росморречфлот» незаконно уволил жителя Светлого раньше срока
15-11-2017 00:10  
Областные власти отдадут 200 га на побережье под гольф-поле
15-11-2017 00:01  
На пр. Мира автомобиль сбил подростка
14-11-2017 19:40  
FIFA: самые дешёвые билеты на ЧМ-2018 распроданы полностью
14-11-2017 17:17  
Курс евро впервые с августа превысил 70 рублей
14-11-2017 16:20  
“Минус 24”: Кого “не взяли” в новый созыв Общественной палаты Калининградской области
14-11-2017 16:18  
ЕСПЧ отказался пересмотреть решение по российскому закону о гей-пропаганде
14-11-2017 16:04  
В Калининграде на берегу озера нашли мёртвым пропавшего без вести мужчину
14-11-2017 16:00  
Прокуратура: У Игоря Рудникова есть вид на жительство в США
14-11-2017 15:51  
На пр. Мира автомобиль сбил подростка
14-11-2017 15:16  
Перед приездом Кустурицы: какие фильмы принесли югославскому режиссёру Золотую пальмовую ветвь
14-11-2017 15:15  
Управление делами Президента РФ: склон у резиденции в Пионерском восстановят до конца 2017 года
14-11-2017 15:13  
На границе с Россией поляки спасли волка из капкана браконьеров
14-11-2017 15:09  
Региональный министр экологии: Проблема подтоплений Калининградской области не в бобрах
14-11-2017 15:03  
Власти отказались временно отдать пешеходам часть дороги на Высоком мосту
14-11-2017 14:29  
» » ФАС не ожидает резкого роста розничных цен на бензин

ФАС не ожидает резкого роста розничных цен на бензин

Общество
105
0

Как передаёт 'РИА Новости', об этом рассказал замглавы ФАС Анатолий Голомолзин. В России не ожидается резких скачков розничных цен на бензин.

По его мнению, потребители не заметят такого резкого роста стоимости. Чиновник прокомментировал повышение оптовых цен на бензин.

Сказать, что у цен есть потенциал для существенного роста вверх? 'Сейчас уже и нефтяные компании, и независимые АЗС широко применяют программы скидок. Плюс ноябрь, декабрь, январь, февраль — это всё-таки сезон не самого высокого спроса на топливо. Это вопрос неочевидный. В этом смысле сейчас мы вступили в период меньшей волатильности и меньшей динамики цен на потребительском рынке', — отметил Голомолзин.

850 рублей за тонну, показав рост в 2,3%.  В середине ноября оптовые цены на бензин в России достигли рекордного уровня в 2017 году. Стоимость бензина марки АИ-92 с 7 по 13 ноября увеличилась до 42 тыс.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: ФАС не ожидает резкого роста розничных цен на бензин
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В этом разделе также

Ещё почитать

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии
ФАС не ожидает резкого роста розничных цен на бензин