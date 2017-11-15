Региональный министр экологии: Проблема подтоплений Калининградской области не в бобрах

Об этом LiveKenig рассказал в эфире радио 'Комсомольская правда — Калининград' министр природных ресурсов и экологии Калининградской области Олег Ступин. Действия бобров не являются причиной подтоплений в регионе.

Он выразил мнение, что 'проблема подтоплений Калининградской области, мягко говоря, не в бобрах'. Новый глава минприроды назвал проблему острой.

— Были даны поручения подготовить предложения, чтобы реформировать те программы, которые сейчас действуют. 'Вопрос регулирования численности бобров стоит, — пояснил Ступин. В каких объёмах эту численность регулировать — я думаю, что это мы будем обсуждать уже с общественностью, чтобы не нарушить экологический баланс'.

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