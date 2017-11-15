Перед приездом Кустурицы: какие фильмы принесли югославскому режиссёру Золотую пальмовую ветвь

Сам режиссёр и лидер группы Неле Карайлич двадцать лет назад сыграли в эпизодических ролях в фильме 'Андеграунд'. 30 ноября в Светлогорск приезжают Эмир Кустурица и его The No Smoking Orchestra. Накануне визита Кустурицы вспоминаем его знаковые работы в кино, две из которых принесли ему Золотую пальмовую ветвь на Каннском фестивале.

Началась пропагандистская кампания, направленная на дискредитацию югославского руководства. В 1949 году СССР разорвал договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве с Югославией. Это произошло из-за того, что Иосип Броз Тито отказался подчиниться Сталину по вопросу о включении Югославии в Балканскую федерацию. Утверждалось, что в Югославии существует 'антикоммунистический полицейский режим фашистского типа'. Партийные связи между государствами были разорваны.

Это картина о мальчике Малике (Морено Де Бартолли), который хочет футбольный мяч, а потом идёт в школу и в первый же день влюбляется в девочку Машу. Об этом периоде в истории своей страны рассказывает Эмир Кустурица в фильме 'Папа в командировке'. Малик и его семья живут в Сараево. Она потом умрёт. Кустурица рассказывает о жизни его семьи через призму футбольных матчей сборной Югославии.

Причём сделал это брат его жены Мирзы (Мирана Каранович), которая вынуждена была сказать детям, что папа уехал в командировку. На следующий день после победы над Данией со счётом 5:1 (это было 28 мая 1950 года) отца Малика Месу (Мики Манойлович) арестовали по доносу его собственной любовницы. А 22 июля 1952 года второй брат (хороший) жены Месу женился на своей девушке (на Олимпиаде в Хельсинки югославы тогда играли со сборной СССР и выиграли 3:1). 2 сентября 1951 года Малик познакомился с Машей (Югославия тогда играла со Швецией и выиграла 2:1). И закончился фильм хеппи-эндом.

Через год была номинация на 'Оскар' за лучший фильм на иностранном языке, но статуэтка тогда ушла к аргентинцу Луису Пуэнсо и его 'Официальной версии'. 'Папа в командировке' принёс 30-летнему Кустурице первую Золотую пальмовую ветвь и приз ФИПРЕССИ в Каннах.

Журналисты разделились на две партии. Главный приз на Венецианском кинофестивале в 1998 году получил фильм Джанни Амелио 'Сицилийцы', а неформальными лидерами были 'Осенняя история' Эрика Ромера и 'Чёрная кошка, белый кот' Эмира Кустурицы. Партия Кустурицы выглядела более многочисленной и активной, но это не помогло. Одни предсказывали 'Золотого льва' моральной притче Ромера, другие — комедии Кустурицы. Кустурицу тем временем отметили за лучшую режиссуру. Этторе Скола, возглавлявший тогда жюри, просто не осмелился отдать главный приз за фильм, где один бедный югославский цыган женил своего сына на сестре богатого югославского цыгана.

Он много снимал для Люка Бессона ('Никита', 'Пятый элемент', 'Жанна д’Арк' — это всё его камера). Вечную историю на тему любви и денег, показанную через призму специфической цыганской этики, снял оператор Терри Арбога. Хотя по стилистике было бы более логично сравнить 'Чёрную кошку, белого кота' с ранним Гаем Ричи.

Но он как югослав не в меньшей степени воспитан на русской литературе. Как написал в своей книге 'Всего 33 звезды мировой кинорежиссуры' кинокритик Андрей Плахов, картина настойчиво напоминает, что Кустурица — порождение средиземноморской культуры. Именно сплав этих влияний в феномене Кустурицы оказывается витальным и культурным одновременно.

А 'Чёрная кошка' своим появлением обязана рассказам Бабеля. В 'Андеграунде' нетрудно обнаружить художественную перекличку с Тарковским. Или пароход 'Горький' в одном из первых эпизодов картины — он возник как воспоминание о визитах русских моряков в югославские порты, куда они частенько наведывались во время этнической войны в поисках лёгкой наживы. Оттуда отчасти и пришли в фильм гангстеры с большими сердцами и фатальными страстями.

Он стал всего четвёртым режиссёром, завоевавшим этот приз дважды. 'Андеграунд' стал вторым фильмом Кустурицы, за который он получил Золотую пальмовую ветвь. Правда, иногда Кустурицу называют третьим дважды лауреатом Канн, не считая шведа Альфа Шеберга, который побеждал в то время, когда главный приз французского фестиваля назывался просто 'Гран-при' (в 1946 и 1951 годах). Три раза пока не выигрывал никто. Именно в этот период одержал одну из своих побед Фрэнсис Форд Коппола. При этом почему-то забывается, что с 1964 по 1974 год из-за проблем с авторским правом от Пальмовой ветви организаторам пришлось отказаться и снова называть приз 'Гран-при'. Но принято полагать, что Золотых пальмовых ветвей у него всё-таки две.

Свои работы на фестиваль привезли Тим Бертон, Джим Джармуш, Кен Лоуч и другие известные режиссёры. В 1995 году конкуренция в основной программе Канн была очень высокой. Это было в 1960 году. Председателем жюри тогда была Жанна Моро, сама получавшая в Каннах приз за лучшую женскую роль. Говорят, что ей очень понравился причудливый анекдот про партизан, растянутый Эмиром Кустурицей до полноценного фильма, приправленного задорной музыкой Горана Бреговича.

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