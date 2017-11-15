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ЕСПЧ отказался пересмотреть решение по российскому закону о гей-пропаганде

Общество
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Ранее суд назвал данный закон дискриминационным, напоминает РБК. Большая палата ЕСПЧ отказала России в пересмотре решения по закону о запрете гей-пропаганды.

Речь идёт о решении Совета по делу «баев и другие против России», вынесенном 20 июня 2017 года, уточняет российский бизнес-канал. ЕСПЧ отклонил запрос российских властей на пересмотр решения, в соответствии с которым принятый в РФ закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних признан дискриминационным.

Они заявили, что закон о запрете пропаганды нетрадиционных связей среди несовершеннолетних ущемляет право на свободу самовыражения, а потому носит дискриминационный характер. С жалобой в ЕСПЧ обратились три активиста ЛГБТ-сообщества — Николай Алексеев, Николай Баев и Алексей Киселев.

Упомянутый закон был признан нарушающим права человека. Европейский суд, рассмотрев дело, встал на сторону заявителей. По сообщению Совета, это решение теперь является окончательным и пересмотру не подлежит. Кроме того, ЕСПЧ постановил выплатить истцам компенсации на общую сумму €49 тыс.

Пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений в нем названо в первую очередь распространение информации, направленной на формирование у детей нетрадиционных сексуальных установок. Закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних был принят в России в 2013 году.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: ЕСПЧ отказался пересмотреть решение по российскому закону о гей-пропаганде
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ЕСПЧ отказался пересмотреть решение по российскому закону о гей-пропаганде