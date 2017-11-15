“Минус 24”: Кого “не взяли” в новый созыв Общественной палаты Калининградской области

Об этом стало известно на расширенном заседании Общественной палаты Калининградской области третьего состава. В список членов Общественной палаты Калининградской области четвертого состава не вошли 24 бывших участника предыдущего (третьего) состава органа.

И. В частности, не попали в состав совещательного органа экс-представитель губернатора в Облдуме Тамара Кузяева (бывшая председатель региональной Общественной палаты), заместитель гендиректора ОАО “Северная верфь” Василий Апанович, заслуженный эколог России Феликс Алексеев, художественный руководитель Драмтеатра Михаил Андреев, зампредседателя Калининградского областного комитета ветеранов Юрий Богомолов, директор строительной компании “Ремжилстрой-Инвест” Ирина Губко, экс-президент калининградской Ассоциации многодетных семей Татьяна Девиченская, студентка БФУ им. Канта Екатерина Осипова, заслуженный врач РФ Галина Перцева, вице-президент по персоналу, социальному развитию и общим вопросам компании “Автотор” Михаил Плюхин (снял свою кандидатуру с выборов), президент Союза промышленников и предпринимателей Калининградской области Андрей Романов, почетный железнодорожник Николай Рябичко, архитектор Артур Сарниц, архиепископ Балтийский Серафим, председатель областного профсоюза медработников Ирина Сергутко, председатель правления калининградского отделения Союза журналистов России Анатолий Стародворский, а также член Союза пенсионеров России Людмила Степанова. Канта Александра Дмитракова, председатель Калининградского областного объединения организаций профсоюзов Виктор Захарчиц, заслуженный строитель РФ Александр Ильин, экс-директор Дома ветеранов Марина Иорданова, гендиректор ООО “Издательство Страна” Альбина Краснощекова, координатор по работе со СМИ Исполнительной дирекции по подготовке к чемпионату мира по футболу в Калининградской области-2018 Виталий Макаров, глава крестьянского (фермерского) хозяйства Ирина Мурзаханова, доцент кафедры уголовного процесса, криминалистики и правовой информатики юридического института БФУ имени И.

Общественная палата третьего состава была сформирована в 2014 году, в состав входило 33 человека.

13 ее членов были утверждены депутатами Калининградской областной думы. Общественная палата четвертого состава формировалась по новому законодательству 2017 года. Оставшиеся 13 членов были избраны 2/3 нового состава органа. Список из еще 13 членов в Общественную палату был представлен губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.

В совещательный орган поступило 517 обращений граждан. В 2017 году калининградской Общественной палатой третьего состава было проведено 111 различных заседаний и круглых столов, 5 общественных слушаний. Подавляющая часть обращений касалась вопросов о праве собственности (92 жалобы), ЖКХ (88 жалоб), социальной сферы и поддержки (30 жалоб), гражданского права (28 жалоб) и работы правоохранительных органов (23 жалобы). Это более, чем в 2 раза меньше количества жалоб в 2016 году (1117). При этом, в текущем году в Общественной палате фиксируют снижение обращений по проблемам, связанным с ЖКХ.

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