Пока без разметки: через Высокий мост запустили движение автомобилей (фото)

Об этом сообщает корреспондент LiveKenig. В среду, 15 ноября, в Калининграде запустили движение через мост Высокий.

Пока движение открыто для автомобилей весом не более пяти тонн. До запуска движения мост проверили с помощью грузовиков. С 22:00 до 6:00 оно будет перекрываться из-за работ по обустройству трамвайной линии. Для пассажирского транспорта мост откроют после завершения работ.

Сейчас середина закрыта для движения водоналивными блоками. Всего на мосту будет четыре полосы. Нет пока и разметки.

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