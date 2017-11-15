Депутат, юрист, безработный: на должность главы Калининграда претендуют четыре кандидата

Об этом LiveKenig сообщил депутат горсовета Андрей Шумилин. Документы на участие в конкурсе по выбору нового главы Калининграда пока подали четыре человека.

В настоящее время он безработный. Сразу же за мэром документы в комиссию предоставил Евгений Андреев — бывший замглавы администрации Балтийска, ранее руководивший МУП 'Озёрск-Чистота'.

Он работал в различных муниципальных учреждениях, но сейчас трудится юристом. Позже в список участников в конкурсе внесли его однофамильца, жителя Зеленоградского района Александра Андреева.

Правда, пока среди интересующихся нет ни одной женщины, хотя очень бы хотелось видеть в числе конкурсантов и представительниц слабого пола', — уточнил Шумилин. 'Многие звонят, интересуются, какие документы надо подавать, или уточняют что-то по поводу оформления той или иной бумаги.

Кто-то не хочет, чтобы были какие-то инсинуации, может быть. 'Часто бывает, что в последний момент подают. Очень часто бывает, что подают документы за два часа до закрытия. Я не знаю, что там у людей в голове. Пока четверо, но может быть, пять-шесть будет', — сообщил Кропоткин.

29 ноября станет известно имя нового сити-менеджера. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Калининграда планируют провести 24 ноября 2017 года.

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