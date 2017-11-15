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«Крокус» оштрафован за строительство стадиона без прошедшего экспертизу проекта

Общество
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Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил иск Ростехнадзора о привлечении к ответственности компании «Крокус» за строительство стадиона на острове Октябрьский без наличия проектной документации, прошедшей государственную экспертизу.

В суде представители «Крокуса» по существу не возражали, а просто просили назначить им минимальное наказание на совершенный проступок.

№ 5.4-0728-пр-пл-П/0166-2017, от 24.03.2017 г. «Из предписаний от 03.04.2017 г. Материалами административного дела подтверждается факт частичного неисполнения выданных предписаний. № 5.4-0729-пр-вн-П/0134-2017, за неисполнение которых заявитель просит привлечь АО «Крокус» к административной ответственности, следует, что обществу вменяется неустранение нарушений при строительстве, а именно: отсутствие проекта с внесенными изменениями, получившими положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертизы России». Выявленные нарушения не оспариваются обществом», — говорится в решении суда.

руб. Суд отказался считать проступок «Крокуса» малозначительным, но назначил минимальный штраф в размере всего 50 тыс.

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: «Крокус» оштрафован за строительство стадиона без прошедшего экспертизу проекта
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«Крокус» оштрафован за строительство стадиона без прошедшего экспертизу проекта