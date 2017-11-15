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Задержаны оперативники уголовного розыска, подкладывавшие людям патроны и взрывчатые вещества

Общество
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Также в пособничестве полицейским в совершении двух преступлений подозреваются два жителя областного центра. По подозрению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий в Калининграде задержали 31-летнего и 42-летнего оперуполномоченных уголовного розыска, в отношении них возбуждены уголовные дела. Об этом сообщает управление Следственного комитета РФ по Калининградской области.

С этой целью они 24 марта 2017 года в районе Литовского вала спрятали взрывчатые вещества. По версии следствия, сотрудники отделения по борьбе с незаконным оборотом оружия и боеприпасов, не желая исполнять возложенные на них обязанности по выявлению и пресечению преступлений в сфере незаконного оборота взрывчатых веществ, решили искусственно завысить показатели работы. После этого пособник обнаружил спрятанные вещества и предложил своему новому знакомому продать их. А затем, по ранее достигнутой договоренности, знакомый одного из полицейских за денежное вознаграждение под предлогом распития алкоголя привел к месту «закладки» случайно встреченного человека. Последний согласился, а в дальнейшем был привлечен к уголовной ответственности за преступление в сфере незаконного оборота взрывчатых средств.

В районе ул. Кроме того, 6 июля 2017 года 31-летний оперуполномоченный при пособничестве своей знакомой совершил аналогичное преступление. Также под предлогом распития спиртного она привела туда случайного знакомого, обнаружила в его присутствии спрятанные предметы и уговорила мужчину забрать их с собой в поселок Нивенское, где планировалось продолжить распитие алкоголя. Юрия Гагарина он спрятал 2 взрывных устройства и 11 патронов, сообщив женщине о месте их нахождения. В дальнейшем мужчина с боеприпасами и взрывными устройствами был задержан и привлечен к уголовной ответственности. Примечательно, что роли водителя такси выступил сам подозреваемый полицейский.

По инкриминируемой статье им грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время 31-летний оперуполномоченный заключен под стражу, а его коллега по решению суда был отправлен под домашний арест. В отношении женщины, подозреваемой в пособничестве, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

«В случае если вина сотрудников подтвердится, они понесут предусмотренную законом ответственность и будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. В региональном управлении МВД сообщили, что по изложенным фактам проводится служебная проверка. Кроме того, их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемых должностей», - говорится в сообщении ведомства.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: Задержаны оперативники уголовного розыска подкладывавшие людям патроны и взрывчатые вещества
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Задержаны оперативники уголовного розыска, подкладывавшие людям патроны и взрывчатые вещества