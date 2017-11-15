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Госдума приняла во втором чтении законопроект о калининградской ОЭЗ

Общество
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Об этом сообщает ТАСС. Госдума во втором чтении приняла законопроект о льготах по налогам и взносам для резидентов ОЭЗ в Калининградской области.

Она сохраняется в течение шести налоговых периодов. В течение следующих шести налоговых периодов ставка будет 10%. Помимо этого, законопроект устанавливает пониженные тарифы страховых взносов для организаций — резидентов ОЭЗ, которые создают новые рабочие места. Согласно документу, для резидентов Калининградской ОЭЗ устанавливается налоговая ставка на прибыль в размере 0%.

Также дополняется перечень операций, которые освобождаются от обложения акцизами. Принятые ко второму чтению поправки устанавливают нулевую ставку НДС для внутренних воздушных перевозок багажа и пассажиров при условии, что пункт отправления или пункт назначения расположен на территории Калининградской области. Определяется порядок уплаты акцизов при выпуске товаров для внутреннего потребления при завершении действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны на территории калининградской ОЭЗ.

Соответствующий закон о Калининградской ОЭЗ внесли на рассмотрение в администрацию президента. В мае стало известно о том, что в Калининградской области сохранят систему со льготами по страховым взносам для резидентов Особой экономической зоны. 9 августа законопроекты внесли в Госдуму РФ. Алиханов заявлял, что Калининградская область станет одной из самых привлекательных российских ОЭЗ. 26 сентября поправки к закону об ОЭЗ в Калининградской области поддержал Совет Федерации.   

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: Госдума приняла во втором чтении законопроект о калининградской ОЭЗ
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Госдума приняла во втором чтении законопроект о калининградской ОЭЗ