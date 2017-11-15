Министр экологии: В Калининградской области отловили 80 кабанов, АЧС не обнаружено

Об этом в среду, 15 ноября, после заседания профильного комитета облдумы рассказал корреспонденту LiveKenig министр экологии и природных ресурсов Олег Ступин. С момента обнаружения в Калининградской области двух заражённых африканской чумой свиней (АСЧ) кабанов отловили 80 диких животных, и ни одно из них не было инфицировано.

По нашим данным, АЧС у кабанов обнаружено не было', — сообщил Ступин. 'У всех животных, которые в рамках регулирования численности были пойманы, ветеринарные врачи берут анализ на АЧС.

Причём все животные изымаются из дикой природы в рамках планового сокращения численности, а вовсе не в связи с АЧС. По словам министра, проверенных на АЧС кабанов отлавливали в лесах 'неблагополучных' Ладушкинского и Багратионовского округов .

Дополнительно животных убивать не будут', — объяснил Ступин. 'У нас есть специальные бригады, которые занимаются регулированием численности в рамках, предусмотренных на 2017 год.

'Очаг заражения составляет около трёхсот метров, поэтому, думаю, там этих кабанов и нет. Участки территории, где были обнаружены больные животные, сейчас посещать запрещено. Там всё перекопано и установлены знаки', — пояснил Ступин.

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