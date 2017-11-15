Поправка, появившаяся между чтениями законопроекта о совершенствовании ОЭЗ, интересна «Автотору»

Речь идет об отсрочке уплаты акциза на 180 дней. Одна из ключевых поправок, появившихся в законопроекте о совершенствовании ОЭЗ в Калининградской области между первым и вторым чтением, интересна «Автотору». Такое мнение в беседе с RUGRAD.EU озвучил эксперт, знакомый с процессом прохождения проекта.

Вторая поправка касалась освобождения от НДС авиабилетов в Калининградскую область. Это была фактически одна из двух основных поправок, появившихся между чтениями в законопроекте.

Второй законопроект из пакета, касающийся неналоговых поправок, пока до второго чтения не дошел. Следует отметить, что речь идет только о налоговой части пакета поправок, который сегодня был принят во втором чтении.

«Приведение законодательства и порядка уплаты акциза в соответствии с уже действующим порядком уплаты НДС для Калининградской области, так называемая «отсрочка по НДС», а теперь и по акцизу, позволяет не выводить средства из оборота компаний до факта продажи или иной налогооблагаемой операции», — отмечает Чемакин. Глава Фонда развития промышленности Калининградской области Дмитрий Чемакин, ведущий таблицу поправок к закону об ОЭЗ в Калининградской области, у себя в Facebook отметил, что введение отсрочки по акцизу на 180 дней фактически привязывает ее к отсрочке по НДС, введенной ранее.

акциза, в 2016 году — 3,7 млрд руб. По данным «Автотора», в 2015 году компания заплатила 2,5 млрд руб.

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