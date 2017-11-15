В Швеции два российских моряка получили срок за то, что пьяными посадили судно на мель

Об этом сообщает Meduza. Шведский суд приговорил капитана и штурмана из России к лишению свободы за то, что пьяными управляли судном и посадили его на мель.

Тогда 50-летний штурман и 37-летний капитан, находясь в состоянии алкогольного опьянения, посадили судно на мель к югу от порта Оскарсхамн . ЧП случилось в сентябре, напоминает портал. Экспертиза показала в крови штурмана 1,94 промилле алкоголя, а у капитана — 0,88 промилле. Корабль шёл под флагом Фарерских островов.

В итоге штурмана приговорили к двум месяцам лишения свободы, а капитана — к четырем. На суде капитан пояснил, что не пил спиртное после того, как поднялся на борт судна, выполнявшего рейс в Оскарсхамн из Висбю (остров Готланд). Суд не счёл это заявление заслуживающим внимания.

Суд засчитал это в срок отбытия наказания. Моряки с 23 сентября находились под стражей. В связи с этим штурман был освобожден в зале суда.

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