Зарплаты муниципальных чиновников Калининграда будут проиндексированы на 5 %

Соответствующее решение было принято в среду, 15 ноября на заседании городского совета депутатов Калининграда. Заработные платы чиновников администрации Калининграда и сотрудников муниципальных учреждений будут проиндексированы на 5 %.

Индексируются только оклады, а оклад - это 9 тыс. «Эта индексация ежегодная, но мы не индексировали уже почти 4 года. максимально, а вообще — 6 тыс. руб. То есть, это не тысячи, не десятки тысяч. руб. Ежегодная инфляция существует, но четыре года этого не происходило в муниципалитете, мы понимали тяжёлую ситуацию», — прокомментировал решение председатель горсовета Андрей Кропоткин.

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