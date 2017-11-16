Министр промышленности: Боялись того, что уйдет "Вестер", но потребитель не пострадал

Об этом в эфире программы 'Авторитет с Еленой Воловой' на радио 'Комсомольская правда-Калининград' заявил министр по промышленной политике региона Дмитрий Кусков. Потребители не пострадали после ухода сети 'Вестер'.

Думали, что будет колоссальная проблема, но все сложилось хорошо. 'Боялись этого очень сильно. Фактически 50 на 50. Большую часть помещений заняли либо 'Спар', либо 'Виктория'. Потребитель не пострадал', — заключил Дмитрий Кусков. Сотрудники в основном перешли в те же сети.

В мае и июне калининградские компании обратились в арбитражный суд с многомиллионными исками к ООО 'Вестер'. В марте в Калининграде выставили на продажу торговый центр 'Гранд'.

А в июне в магазинах сети 'Вестер' в Калининграде начались масштабные распродажи. Чуть позже приставы арестовали в магазинах 'Вестер' более двух миллионов рублей и имущество.

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