Нестеровская больница нарушила антимонопольное законодательство при закупке медицинских товаров

Нестеровская центральная районная больница нарушила закон о контрактной системе при проведении электронного аукциона на приобретение изделий медицинского назначения.

Максимальная цена контракта была определена на уровне 137,16 тыс. Как указано в карточке закупки, в октябре этого года больница объявила аукцион на приобретение 9 наименований медицинских товаров у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных НКО. На аукцион было подано 4 заявки, 2 из них не были допущены. руб. руб. В итоге стоимость лота была снижена всего до 136,48 тыс.

По мнению компании, в объект закупки были включены товары, используемые для обеспечения инфекционной безопасности, а также расходные материалы (тест-полоски для определения сердечного тропанина и сахара в крови), не подпадающие под категорию изделий медицинского назначения для стерилизации. Однако на действия заказчика в УФАС была подана жалоба от ООО «Торговый дом «Винар» — московского оптового поставщика фармацевтической продукции, который принадлежит Наталье Ледневой. Кроме того, Нестеровская ЦРБ как заказчик не обосновала технологическую и функциональную связь при объединении указанных товаров в одну закупку.

Таким образом, Нестеровская ЦРБ не предоставила полную, достоверную и объективную информацию об объекте закупки, а в извещении о проведении электронного аукциона были неверно указаны требования, предъявляемые к участникам аукциона. Как сообщает пресс-служба регионального управления ФАС, комиссия антимонопольного ведомства согласилась с доводами компании «ТД «Винар», так как включение в закупку технологически и функционально не связанных между собой товаров делает невозможным участие в аукционе организаций, заинтересованных в поставке одного конкретного товара.

Также в документации отсутствовала начальная цена контракта, а порядок оплаты должен был исчисляться в банковских днях, что противоречит антимонопольному законодательству. Помимо прочего, комиссия УФАС установила, что требования, предъявляемые к количеству изделий в упаковке без обоснования указанной потребности, являются необъективным описанием объекта закупки.

Материалы дела переданы должностному лицу управления ФАС для привлечения виновных лиц к административной ответственности. В итоге комиссия Калининградского УФАС России признала жалобу ООО «Торговый дом «Винар» обоснованной и выдала предписание аннулировать аукцион.

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