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Выходные в Калининграде будут дождливыми

Общество
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Об этом сообщает AccuWeather.  Предстоящие выходные в Калининграде будут дождливыми.

По данным портала, оба дня будут дождливыми. Температура воздуха будет держаться на уровне +5…+6 днём и +2 ночью.

По его данным, атмосферное давление будет падать и на выходных достигнет 751–756 мм рт. Такой же прогноз по осадкам даёт региональный Гидрометцентр. ст.

Суббота, согласно его прогнозу, будет пасмурной, но сухой. Центр погоды 'Фобос' обещает дождь только в воскресенье. Кроме того, на выходных в Калининграде усилится ветер.  Портал обещает похолодание до +4.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: Выходные в Калининграде будут дождливыми
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Выходные в Калининграде будут дождливыми