Об этом сообщает AccuWeather. Предстоящие выходные в Калининграде будут дождливыми.

По данным портала, оба дня будут дождливыми. Температура воздуха будет держаться на уровне +5…+6 днём и +2 ночью.

По его данным, атмосферное давление будет падать и на выходных достигнет 751–756 мм рт. Такой же прогноз по осадкам даёт региональный Гидрометцентр. ст.

Суббота, согласно его прогнозу, будет пасмурной, но сухой. Центр погоды 'Фобос' обещает дождь только в воскресенье. Кроме того, на выходных в Калининграде усилится ветер. Портал обещает похолодание до +4.

Материал к публикации подготовил