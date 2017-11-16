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Минтранс открыл голосование за название моста в Крым

Общество
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Об этом сообщается на сайте ведомства. Минтранс РФ запустил голосование за название строящегося моста в Крым.

Онлайн-голосование открылось 16 ноября на специальном сайте http://назовимост.рф/. 'Жители России могут выбрать название для строящегося моста в Крым. Желающим проголосовать необходимо пройти авторизацию через социальные сети и оставить свой голос за вариант, который понравился, или подтвердить свой голос через электронную почту', — говорится в сообщении.

Готовые ответы определили после изучения мнения жителей Крымского и Таманского полуостровов. Голосующим предлагают выбрать из пяти вариантов или предложить своё название. Голосование продлится месяц.  Это Крымский, Керченский, Тузлинский, Мост Дружбы и Мост Воссоединения.

Было важно узнать, как в Крыму и на Кубани уже называют мост, какие названия нравятся, какие прижились за время строительства моста. 'Когда шла подготовка к голосованию, мнение местных жителей учитывалось в первую очередь. Было много дискуссий и в СМИ, и на разных интернет-площадках. Мы увидели большой интерес к этой теме, поднимать которую крымчане, например, начали ещё на этапе подготовки к большой стройке. Мы собрали самые популярные варианты, народные названия, которые и были вынесены на голосование', — цитирует 'РИА Новости' организаторов голосования.  Мнения разделились.

Автомобили по нему пустят в следующем году, а поезда — в 2019. Крымский мост через Керченский пролив будет иметь в длину 19 км. В августе строители моста приступили к возведению железнодорожной арки.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: Минтранс открыл голосование за название моста в Крым
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Минтранс открыл голосование за название моста в Крым