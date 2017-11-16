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» » В Калининграде свет отключили в домах на шести улицах, отопление — на четырёх (список)

В Калининграде свет отключили в домах на шести улицах, отопление — на четырёх (список)

Общество
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Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. На ряде калининградских улиц в четверг, 16 ноября, нет света, тепла или холодной воды.

Горького, 180. Холодной воды не будет до 18:00 на ул.

Достоевского, 2, ул. Отопление отключено до 18:00 в зданиях на ул. Толстого, 12–14, ул. Ленинградской, 48–54, ул. Невского, 78, 105а–105б, 107–115, 117–123 (поликлиника). А. Дзержинского, 131 (детский сад №9), 147 (больница №5), 153 (школа №5) до 13:00. Возможно понижение параметров теплоносителя в домах на ул.

К. Электричества сегодня не будет: — до 13:00 — на ул. К. Маркса, 1–11, 30, ул. Комсомольской, 46–56, 47, ул. Леонова, 33–37, ул. Достоевского, 2–16, 7–14, 7а, ул. Чайковского, 64–66; — до 18:00 — на ул. Невского, 99–105, а также в садовых товариществах 'Мелиоратор' и 'Энергетик'. Ал.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: В Калининграде свет отключили в домах на шести улицах отопление — на четырёх (список)
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В Калининграде свет отключили в домах на шести улицах, отопление — на четырёх (список)