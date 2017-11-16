В калининградских электричках запустят услугу "Аудиогид"

Как сообщили в пресс-службе КЖД, воспользоваться ею можно на пригородных поездах, которые следуют из Калининграда в Светлогорск. В калининградских электричках появилась новая бесплатная услуга — 'Аудиогид'.

Текст содержит интересные факты о железнодорожных станциях и населённых пунктах по пути следования поезда. Первый аудиогид называется 'Путешествие в древнюю Самбию'. В ближайших планах Калининградской пригородной пассажирской компании — разработать аналогичную аудиоэкскурсию и на зеленоградском направлении.

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